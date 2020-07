Iperbimbo apre anche a Sanremo, grande inaugurazione sabato prossimo!

Il brand per eccellenza della prima infanzia sbarca anche nella Città dei Fiori e occuperà parte degli ex locali della sala esposizioni dell'azienda Di Meco. La zona commerciale di Valle Armea si espande e accoglie dopo l’outlet del lusso The Mall, Iperbimbo, un marchio dedicato ai più piccoli. Lo store si svilupperà su un'area di 2.000 metri quadri e ospiterà reparti dedicati ad ogni esigenza di mamme e bambini, infatti, si potrà spaziare dal settore premaman a quello alimentare e in particolar modo al latte per neonati e bambini, dai pannolini all'abbigliamento bambino, dalle camerette ai giocattoli, dagli articoli per il passeggio ai seggiolini per auto, alla cosmesi e molto altro ancora.

L'azienda Iperbimbo è nata a Torino 25 anni fa e il brand si è diffuso in ben 13 regioni raggiungendo oggi la quota di 43 punti vendita in tutta Italia. La mission Iperbimbo è quella di fornire una risposta adeguata ad una richiesta sempre più crescente nell'ambito dei prodotti dedicati alla prima infanzia e sopperire ai fabbisogni di molte famiglie fornendo un assortimento completo dalla A alla Z per il nascituro.

“La vita è meravigliosa” è diventato lo slogan determinante di Iperbimbo e lo troviamo in tutti i punti vendita.

Lo staff di Iperbimbo Sanremo vi aspetta tutti per l’inaugurazione ufficiale, fissata per il 25 luglio prossimo.