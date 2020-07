Imperia: servizio trenino in città, lettrice "Corse solo al pomeriggio, perchè?"

Una lettrice si interroga sulla diminuzione degli orari per il trenino che attraversa Imperia.



"L'estate scorsa il servizio era suddiviso tra mattina e pomeriggio - con una pausa pranzo per l'autista - tra le 9,15 e le 23 e riscuoteva grande successo. Quest'anno il servizio è ridotto al solo servizio pomeridiano, con inizio alle ore 14 da Oneglia (orario ideale per andare alla spiaggia, per genitori con bambini o persone anziane) ed ultima partenza da Borgo Marina alle 19,45. Non sarebbe stato più logico dimezzare il numero delle corse (troppo costoso) e dividerlo metà al mattino e metà al pomeriggio, ad orari più consoni all'uso degli stabilimenti balneari? Perchè usare macchine e moto, se c'è il trenino che svolge il suo servizio e non intasa il traffico?"