Sicurezza stradale a Bordighera: in arrivo tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati con limite di velocità a 30 Km/h

Il Comune di Bordighera prosegue negli investimenti per la sicurezza stradale. L’amministrazione vuole intervenire nelle zone che maggiormente necessitano di sistemi per limitare la velocità media di moto e auto, per questo ha dato l’ok all’installazione di tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati con relativo limite di velocità a 30 chilometri orari.

Due dei nuovi attraversamenti saranno realizzati in via Mameli (all’altezza dei civici 28 e 39), mentre il terzo sorgerà in via dei Colli dal belvedere Carillon.

Gli attraversamenti pedonali rialzati sono ormai uno degli strumenti maggiormente utilizzati dalle amministrazioni locali per limitare la velocità anche in base alle segnalazioni dei residenti. Un sistema che da un lato permette di limitare sensibilmente la velocità media e dall’altro consente ai pedoni di attraversare la strada in piena sicurezza.