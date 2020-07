Ieri a Verrandi il primo raduno dei Verrando: un ritorno a casa per le famiglie originarie del borgo

A Verrandi c'è anche un vecchio proverbio che recita 'Ai verrandi duve i piccin i cumanda i grandi' "Ovvero il paradiso per i bambini... - ci racconta Gianni Verrando di Sanremo, uno dei promotori che poi ci ha spiegato - L'iniziativa è nata spontaneamente visto che gli anziani sono sempre meno e la frazione è sempre più abitata da turisti (torinesi, tedeschi e olandesi) mentre gli 'originali' sono un po’ sparsi per il mondo".

Infatti, al raduno a Verrandi hanno preso parte i 'Verrando' arrivati soprattutto da Sanremo ma anche dal vicino Principato Monaco. "Dopo un giro per la frazione alla riscoperta dei luoghi dove da bambini giocavamo o ritrovando la casa dove abitavano i nonni, siamo poi andati a visitare il vecchio frantoio “a sangue” uno dei pochi se non l’unico della provincia che ricorda quando con lo sforzo di un asino o mulo si frangevano le olive" - aggiunge.

Terminata la visita i Verrando si sono recati presso il ristorante a l’aria fina di Dolceacqua per degustare un ricco pranzo. Questa è stata la prima edizione del simpatico raduno ma non sarà l'ultima. "La giornata è terminata con un arrivederci al prossimo anno con l'impegno ad allargare l’invito anche a tutti gli altri Verrando di Verrandi che non hanno potuto partecipare" - conclude Gianni Verrando.