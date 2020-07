Asili nido di Ventimiglia 'Eccellenze pedagogiche in Liguria', Ioculano "Servizi ampliati durante il mio mandato"

“É con piacere ed orgoglio che apprendiamo che i nostri nidi di Ventimiglia fanno parte delle ‘Eccellenze pedagogiche in Liguria’ e sono quindi ricompresi nel manuale che sarà pubblicato dalla Regione”.

Interviene in questo modo l’ex Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, dopo aver appreso del ‘titolo’ assegnato agli asili nido della città di confine. “Negli anni del mio mandato – termina - insieme all'assessore Nesci, ho saputo apprezzare l'importanza dei servizi educativi per l'infanzia che ho voluto ampliare e rafforzare con la creazione dello ‘SpazioZerosei’. Rinnovo i miei complimenti alla coordinatrice pedagogica Maria Grazia Fossati e al suo staff, sempre impegnati per offrire un servizio di insuperabile qualità”.