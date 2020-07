Vendere oro usato, come farlo nel migliore dei modi

Alcune cose da sapere prima di vendere il proprio oro usato

Arriva sempre il giorno in cui dopo un’attenta pulizia della casa, o una rispolverata della soffitta, ci accorgiamo di possedere molti preziosi d’oro che non indossiamo o utilizziamo da tempo, ma che potrebbero essere rivenduti di modo tale da poterci trarre un onesto guadagno.

A questo punto iniziamo quasi disperatamente la ricerca per vendereorousato presso un compra oro Roma.

Purtroppo però agire in fretta presi dall’istinto non è la miglior cosa da fare in questa situazione. Per scegliere un compro oro onesto e affidabile dobbiamo imparare a non dare tanta importanza agli annunci pubblicitari o alle offerte apparentemente incredibili; è necessario invece fare una valutazione realistica basandosi sui dati che abbiamo alla mano.

Uno di questi dati possono essere le recensioni della suddetta attività. Analizzando i compro oro Roma nel dettaglio, possiamo accorgerci che sono veramente pochi quelli che possono vantare recensioni positive da parte dei clienti.

Al primo posto sicuramente troveremo Oroetic, punto di compravendita dell’oro che domina da svariati anni questo settore, tant’è che la sua reputazione è conosciuta in tutta la capitale. Oroetic basa la propria attività sulla professionalità ed onesta con il cliente, tuttavia non possiamo dire lo stesso per le altre decine di attività sul territorio.

Valutare il prezzo offerto

Le recensioni ovviamente non sono l’unico dato su cui possiamo basarci per riuscire a trovare un compro oro Roma affidabile, anche dare un’occhiata al prezzo offerto può essere un’ottima idea.

Attenzione però a non confondere il prezzo dell’oro puro al grammo, con il prezzo offerto per il comune 18 carati che possediamo. Molti venditori utilizzano infatti questo stratagemma per confondere il cliente ed attirarlo nel proprio negozio; inutile dire che l’amara sorpresa verrà rivelata solo dopo una lunga chiacchierata riguardante tutti i vantaggi che il commerciante può offrire

Ovviamente si tratta di vantaggi campati in aria, in quanto nessuna delle affermazioni fatte dal venditore contribuirà a far salire la somma di denaro che potrete portarvi a casa.

A questo punto sicuramente vi starete domandando come è possibile capire quando il prezzo non corrisponde alla realtà ed il compro oro sta cercando solamente di trarci in inganno; la risposta a questa domanda è davvero semplice: analizzando le quotazioni attuali.

Se facendo un giro su Internet ci accorgiamo che in realtà il prezzo a grammo dell’oro puro è pari a 30 euro, come potrebbe il compro ora Roma raddoppiare tale cifra? Forse facendo un’offerta speciale? Sicuramente no.

Ricordiamoci sempre che il prezzo dell’oro non è una decisione indipendente di ciascun punto vendita, bensì viene definito dal mercato mondiale. Questo significa che nessun compro oro potrà mai permettersi di abbassare il prezzo, altrimenti andrebbe incontro ad una grandissima perdita.

Come vi abbiamo ribadito in precedenza, quando si tratta di compravendita dell’oro è sempre bene rivolgersi compro oro Roma affidabili, come il già citato Oroetic.

Requisiti per vendere il proprio oro usato

Ora che vi abbiamo dato qualche preziosa dritta che vi consentirà di vendere in sicurezza il vostro oro, evitando quanto più possibile le fregature, vogliamo dedicare qualche riga ai pochi, ma importanti requisiti per portare a termine l’operazione.

Innanzitutto è necessario che il venditore dell’oro usato abbia compiuto il diciottesimo anno d’età, che porta con sé anche la capacità d’agire in maniera indipendente.

Le leggi italiane parlano chiaro, vietando in maniera categorica la vendita dell’oro o di qualsiasi altro metallo prezioso a cittadini minorenni.

Dopodiché sarà necessario avere a portata di mano anche un documento d’identità, i cui dati ad operazione conclusa verranno trascritti su un apposito registro in dotazione al punto compro oro Roma.