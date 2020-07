Sanremo: struttura ricettiva scarica abusivamente in mare dalla piscina, ora rischia una multa fino a 60 mila euro (Foto)

Multa salata per una struttura ricettiva della zona che ha ricevuto nelle ultime ore la visita della Guardia Costiera e dei tecnici di Rivieracqua.

La Capitaneria ha fatto scattare i controlli in merito agli scarichi che dalla piscina finivano in acqua scoprendo così un sistema non autorizzato direttamente collegato al mare.

La sanzione per una simile violazione di grande pericolosità ambientale prevede multe fino a 60 mila euro.

La nota della Guardia Costiera di Sanremo

Si sono da poco concluse le attività di controllo svolte dai militari della Guardia Costiera di Sanremo lungo il tratto costiero di giurisdizione finalizzate a verificare, in particolare, le modalità di scarico delle piscine di alcune strutture turistico-ricettive.

Presso uno degli impianti sottoposti a verifica la Guardia Costiera, con il supporto tecnico del personale di Rivieracqua, ha accertato la presenza di uno scarico a mare non autorizzato e direttamente collegato alla piscina della struttura turistico-ricettiva.

Per poter individuare il punto di recapito in mare, situato in corrispondenza di una vicina scogliera, sotto il pelo d’acqua, il personale operante ha dovuto impiegare la fluoresceina, un colorante attivo non inquinante utilizzato come tracciante, immessa nella bocchetta di scarico presente sul fondo della vasca. Pochi istanti dopo, la comparsa in mare della tipica colorazione giallo-verde del tracciante, ha permesso ai militari di individuare la posizione dello scarico.

Al trasgressore è stata contestata una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 60.000 euro per violazione dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 152/2006, Testo Unico in materia ambientale.

La presenza di scarichi non autorizzati non solo configura violazione delle normative di settore, ma arreca danno all’ecosistema marino, prezioso bene da tutelare. A tal fine, proseguiranno i controlli della Guardia Costiera a salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.