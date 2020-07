Sanremo: negozio di alimenti per animali rischia di chiudere al Mercato Annonario, lanciata una petizione on line

“Il mio negozio per animali del mercato di Sanremo rischia di chiudere a causa della proposta del comune di un nuovo regolamento dell’annonario che preveda soli generi alimentari, nei quali il negozio per animali non rientra”.

Lo ha detto Nicholas, il proprietario de 'Il mondo di Ronnie', che lavoro nel suo negozio al mercato da 10 anni: “Sono riuscito a portare un servizio che nel suo genere è unico a Sanremo. La mia clientela mi considera sempre disponibile, preparato e gentilissimo. Basterebbe poco da parte del comune per salvare la mia attività, che tra l’altro si ritroverebbe a chiudere dopo un periodo difficile come quello del lock down”.

“Non voglio assolutamente passare per il ‘cattivo’ di turno – ha detto in proposito l’Assessore competente, Mauro Menozzi – ma semplicemente in questo caso si deve far rispettare il regolamento. Il titolare del negozio è in possesso di una licenza per la vendita alimentare e, quindi, non può proporre il tipo di merce che ora vende. Si tratta semplicemente di far rispettare le regole ma non mandiamo via nessuno”. Menozzi ha anche fatto un passaggio sul fatto che, dal 2010 il titolare vende lo stesso tipo di merce e nessuno sia mai intervenuto: “Per questo chiederò spiegazioni agli uffici, ma di più non posso fare”.

Intanto è stata lanciata una petizione on line per raccogliere firme per il negozio di Nicholas. Si può firmare da:

• Il Mondo di Ronnie Box 15, Mercato Annonario di via Martiri

• Hype, Via Roma 43

• Pasta Madre, Via Corradi 54

• Pasta Madre, Corso Matuzia 209

• Tabaccheria Corso Imperatrice 110/112

• Rifugio ENPA, Strada San Pietro 96.