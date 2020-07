Vallecrosia: il Sindaco Armando Biasi presenta le nuove opere per la riqualificazione della città ed il video promozionale

Il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, presenta le nuove opere di riqualificazione ed il video di promozione della città. In questi giorni è infatti proseguita la realizzazione di opere di riqualificazione urbana ed è stata installata un’aiuola floreale sulla pista ciclabile al confine con Bordighera, un elemento di arredo urbano che rende più gradevole ed elegante la 'passeggiata d’mare'.

Un altro nuovo elemento di decorazione urbana sono i murales a tema marino del sottopassaggio Cristoforo Colombo, un’opera voluta dal vice Sindaco Marilena Piardi, realizzato da SteReal, che verrà apprezzato quotidianamente dai tanti cittadini e turisti che si recheranno sulle spiagge di Vallecrosia.

“Stiamo lavorando per proseguire il progetto di riqualificazione urbana di Vallecrosia, che abbiano intrapreso all’inizio del nostro percorso amministrativo e che intendiamo proseguire con opere ed azioni volte a migliorare la nostra città e darle una connotazione chiara".

Sono le parole del Sindaco Biasi, che prosegue: "A questo punto del processo, abbiamo ritenuto importante anche valorizzare Vallecrosia, promuovendola con un video, realizzato con la supervisione dell’Assessore Patrizia Biancheri, che raccontasse le bellezze della nostra città e le sue peculiarità, senza dimenticare di sottolineare l’aspetto della sicurezza, fondamentale in questo periodo. Il video è stato postato e verrà promosso su una pagina facebook nata oggi: Vivi Vallecrosia, che ha la finalità di promuovere Vallecrosia, le sue bellezze ed il commercio cittadino. Il video verrà promosso nelle Regioni che rappresentano il focus target di Vallecrosia, per quello che viene denominato 'turismo di prossimità'. Anche se il percorso per la riqualificazione è in atto e le azioni da intraprendere sono ancora molte, Vallecrosia può offrire una vacanza indimenticabile. Invito tutti i cittadini a mettere il like alla pagina ed a condividere il video, per mostrare con orgoglio le peculiarità della nostra città”.