Borse termiche e portabottiglie termici: ideali per le giornate di mare e per i pic nic fuori porta

Pratiche, leggere, facili da trasportare e dalla linea moderna, le borse termiche sono indispensabili durante le belle giornate all'aria aperta e per andare a mare. Grazie a questi accessori mantenere le bevande e il cibo freddo quando si è fuori casa non sarà più un problema. Esistono tantissimi modelli indicati per varie occasioni di svago, quali ad esempio pic nic, sfiziosi pranzetti, golosi appetizer o spuntini estivi.





Borse termiche e porta bottiglia termico per ogni esigenza





Quando arriva l'estate non si può di certo rinunciare alla buona tavola e le borse termiche si rivelano indispensabili per mantenere al fresco cibi e bevande durante le gite fuori porta o le giornate in spiaggia.





Perfette anche per la pausa pranzo a lavoro o quando si ha l'esigenza di bere una bibita fresca dopo l'attività sportiva, le borse termiche sono appositamente studiate per soddisfare ogni necessità.





A questo proposito, oltre alle varianti tradizionali, esiste la borsa termica piccola, perfetta per contenere solo il necessario quando si ha l'esigenza di consumare uno snack fuori casa o di bere qualcosa di rinfrescante.





Chi, invece, cerca un accessorio per conservare al fresco solo acqua, potrà scegliere la borsa termica porta bottiglia, un modello facile da trasportare in viaggio e adatto anche per contenere le lattine.





Borse termiche e porta bottiglia termica: caratteristiche generali





Le borse termiche piccole e la borsa termica per bottiglia assicurano un buon isolamento, resistono agli urti e preservano efficacemente gli alimenti e le bibite che vengono riposti al loro interno.





Questi accessori unisex presentano un rivestimento esterno in nylon lavabile, sono imbottiti all'interno e arricchiti con robusti manici per un pratico trasporto. Da segnalare anche la pratica chiusura tramite zip, la vasta gamma dei colori disponibili e il design moderno e alla moda, che si rivelano altri interessanti punti a favore.





Chi ama viaggiare, organizzare pic nic o ha l'abitudine di fare la spesa in supermercati lontani da casa non può fare a meno di questi accessori per non alterare la temperatura di alimenti e bevande e assicurarsi così la massima freschezza.









Borse termiche per il mare e pic nic





Quando le temperature si alzano una borsa termica può davvero semplificare la vita. Si può portare durante le passeggiate, per preservare contenitori ermetici, biberon e tutto l'occorrente per un pranzo prefetto. Andare in spiaggia o fare un pic nic con una borsa termica non è anche una soluzione economica, perché consente di avere quello che serve, senza dover acquistare ulteriori spuntini.





Le borse termiche non sono tutte uguali, per cui è sempre bene puntare non solo su prodotti belli esteticamente, ma di qualità, duraturi, spaziosi e soprattutto facili da pulire.





Il noto brand Carpisa, ad esempio, propone diverse borse termiche per l'estate per incontrare esigenze diversificate, da usare nelle giornate a mare, per la passeggiata in montagna o per una gita al parco. I modelli disponibili offrono isolamento termico, per proteggere gli alimenti dal cambio della temperatura e mantenere intatti i principi nutritivi. Sono belli da sfoggiare e adatti per brevi o lunghi spostamenti.





Scorrendo la collezione del brand si trova anche la borsa termica per acqua, dalla forma molto compatta e perfetta tenere in auto o nello zaino. Il design è studiato nei minimi dettagli e presenta anche un manico laterale per garantire una comoda presa. Le proposte, da scegliere in tanti colori vivaci e brillanti, permettono di mantenere inalterati tutta la bontà e la freschezza delle pietanze e bevande, per soddisfare non solo un'esigenza di gusto ma anche di salute.