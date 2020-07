La Confartigianato Imperia a disposizione delle imprese per informazioni e assistenza sul nuovo “bando voucher digitali”

La Confartigianato della provincia di Imperia è a disposizione delle imprese per fornire informazioni e assistenza in merito al nuovo “Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2020" approvato dalla Camera di Commercio.



Il bando, con procedura a sportello valutativo (secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento fondi), prevede una dotazione finanziaria di 262 mila euro ed è destinato a tutte le micro, piccole e medie imprese. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher che avranno un importo massimo di 10 mila euro per singola impresa, a fronte di un investimento minimo di 2 mila euro.



Gli obiettivi specifici del progetto dovranno prevedere la realizzazione di attività finalizzate all’introduzione delle tecnologie Industria 4.0:



- interventi relativi a servizi di formazione e/o consulenza informatica

- acquisto di beni e servizi strumentali

- spese per l’abbattimento degli oneri di qualsiasi natura



"Ogni singola impresa potrà presentare una sola richiesta di contributo. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo credito@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524510" - ricordano da Confartigianato.