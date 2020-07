Bordighera: domani pomeriggio, visita guidata a Villa Mariani e al suo giardino

Domani pomeriggio, alle ore 17.30, ci sarà una visita guidata in Villa Mariani di Bordighera. Sarà l'occasione per poter ammirare, oltre l'Atelier di Pompeo Mariani, il Parco e i punti prescelti da Claude Monet nel 1884, per eseguire tre suoi importanti capolavori, gli splendidi ferri battuti di Alessandro Mazzucottelli, che adornano la Villa e l'Atelier, nonchè altri manufatti di figure di spicco del liberty mondiale quali l'ebanista Eugenio Quarti e lo scultore Paolo Troubetzkoy e gli ottoni ed i bronzi di Giovanni Lomazzi, importante argentiere, bronzista ed orafo. Tutto questo per partecipare alla manifestazione Art Nouveau Week 2020, indetta da Andrea Speziali, per valorizzare sempre di più l'immenso patrimonio liberty italiano e questo fenomeno artistico di levatura internazionale.

Costo ingresso 7 euro a persona. Per informazioni telefonare al seguente recapito 0184 265556.