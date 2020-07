Ventimiglia: ritorna la spiaggia per disabili in zona Nervia, soddisfazione per l'amministrazione Scullino

Le linee guida contro la diffusione del virus avevano rallentato la realizzazione della spiaggia per disabili ma l'amministrazione Scullino ora è riuscita a metterla a disposizione, in zona Nervia, su una delle più belle spiagge libere di Ventimiglia, ove era stata realizzata anche l'anno scorso. Oltre l'accesso a norma, i disabili troveranno la passerella che porta al mare e una copertura per dare ombra.



"Anche la cabina spogliatoio è pronta ma occorre ancora risolvere il problema della gestione, sempre secondo quanto previsto dalle norme sulla sicurezza sanitaria. Da tutta la giunta grande soddisfazione, un piccolo gesto che può portare conforto" - affermano dal Comune.