Convenzione ApF-PsicoBravo.it: sostegno psicologico di qualità ad un costo di convenzione

L'A.p.F., Associazione di promozione sociale Progetto Famiglia, entra a far parte delle convenzioni promosse da PsicoBravo.it, la piattaforma su cui si possono trovare psicologi formati, specializzati ed esperti. Lo scopo è quello di agevolare gli iscritti ad APF con sconti e condizioni particolari, garantendo loro un sostegno psicologico di qualità ad un costo di convenzione.

La A.p.F. è operativa in provincia di Imperia dal 1996, in modo continuo e costante, sempre a favore di tutti quei minori che vivono in stato di semiabbandono e abbandono. Sostiene le famiglie disagiate del territorio imperiese, sensibilizzando l’opinione pubblica all’affido familiare, intervenendo nelle scuole e sensibilizzando i bambini all’accoglienza e alla condivisione. Si occupa anche del sostegno alle famiglie affidatarie, attraverso gruppi di sostegno psicologico e corsi di avvicinamento all’affido familiare per genitori, oltre a corsi di aggiornamento sull’affido per operatori e corsi di formazione per volontariato in campo minorile.

Grazie alla convenzione siglata con PsicoBravo.it, gli iscritti all'A.p.F. potranno usufruire di speciali sconti e agevolazioni: il primo incontro gratuito con uno psicologo iscritto alla piattaforma che aderisce all’iniziativa, il 15% di sconto sulla tariffa per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche successive al primo colloquio e il 15% di sconto sulla partecipazione a corsi di formazione, sia in presenza che online. Su PsicoBravo.it infatti gli specialisti, tutti formati ed esperti, ricevono in presenza presso i loro studi ma anche online in videochiamata, inoltre, nel loro profilo personale presentano e propongono corsi, terapie di gruppo e webinar. Accedendo al portale, gli utenti A.p.F. possono trovare l'elenco degli psicologi che aderiscono alla convenzione, scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e contattarlo direttamente via email o al telefono, presentando una prova di iscrizione all'Associazione.

PsicoBravo.it e A.p.F. collaborano per garantire un sostegno psicologico qualificato alle famiglie affidatarie e a quelle in difficoltà della provincia di Imperia, con condizioni agevolate per tutti gli associati e la possibilità di utilizzare uno strumento pratico ed efficiente che accorcia le distanze tra i professionisti e le persone che cercano un supporto qualificato.