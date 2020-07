Ventimiglia: crolla un grosso pino su una spiaggetta di Latte, lievemente ferita una donna di 45 anni (Foto)

E’ andata bene, questo pomeriggio alle 14 a Latte, frazione di Ventimiglia, dove un enorme pino è crollato dal giardino di una villa probabilmente privata, sulla scogliera ed è in parte finito in mare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, la Croce Verde Intemelia e la Guardia Costiera, con la delegazione di spiaggia locale ed un mezzo anche da Sanremo. Fortunatamente si registra solo il ferimento di una donna di 45 anni, sfiorata dalla caduta dell’albero. La donna è stata tratta in salvo da un agente del quinto Reparto Mobile di Torino, aggregato in Ventimiglia per la questione migranti e comandato dal primo Dirigente Francesco Accomando. E’ stata portata in ospedale in discrete condizioni per le cure del caso.

In questo momento i Vigili del Fuoco e i militari della Guardia Costiera stanno verificando eventuali altre persone ma, fortunatamente, sembra che a parte la donna sulla scogliera non ci fosse nessuno.