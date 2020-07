Perinaldo: 34enne si ferisce ad una gamba con il flessibile, trasportato all'ospedale di Bordighera

Un uomo di 34 anni è stato soccorso, questa mattina a Perinaldo, dal personale medico del 118 e dalla Croce Azzurra di Vallecrosia, a seguito di una vasta ferita che si era procurato alla gamba destra con un flessibile.

L’uomo stava svolgendo alcuni lavori nella sua abitazione quando si è ferito ed ha chiesto l’intervento dei sanitari. Inizialmente è stato anche chiesto l’ausilio dell’elicottero ma, visto che le ferite dell’uomo non erano particolarmente gravi, è stato disposto il trasferimento in ambulanza a Bordighera per le cure del caso.