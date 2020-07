Sanremo: doppio Consiglio comunale il 14 e 22 luglio, l'ordine del giorno delle due riunioni (ore 17.30)

Doppia tornata, martedì 14 e mercoledì 22 luglio, per il Consiglio comunale di Sanremo. La convocazione è stata ufficializzata questa mattina in occasione della Conferenza dei Capigruppi.

Martedì prossimo, alle 17.30, all’ordine del giorno dopo le Interpellanze, Interrogazioni e Ordini del Giorno, verrà approvata la modifica della denominazione sociale del Casinò, la richiesta di autorizzazione regionale per la sdemanializzazione dei terreni gravati da usi civici, l’individuazione di un organismo collegiale per il servizio di segreteria, l’acquisto di aree di proprietà dello Stato in Valle Armea, interessate da una porzione del mercato dei fiori. Infine è previsto il riconoscimento di un debito fuori bilancio, per interventi di somma urgenza, per la messa in sicurezza del campo di atletica e di quello per il baseball, a Pian di Poma.

Il 22, invece, l’unico punto all’ordine del giorno del Consiglio (sempre alle 17.30) è il rendiconto del 2019.