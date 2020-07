Addio a Ennio Morricone: il compositore di fama mondiale che in due occasioni incontrò il Festival di Sanremo

Addio a Ennio Morricone, il grande compositore di fama mondiale è morto a 91 anni. Una vita intera dedicata alla musica, sue alcune delle colonne sonore più famose, entrate nella storia del cinema tanto da valergli un premio oscar alla carriera nel 2007.

Morricone è stato legato anche al Festival di Sanremo in due occasioni. La prima nell'edizione del 1964 dove era presente tra i direttori d'orchestra, nell'anno in cui vinse Gigliola Cinquetti con 'Non ho l'età (per amarti'. Nel 1999 invece è stato presidente della giuria di qualità durante la kermesse canora matuziana condotta quell'anno da Fabio Fazio e che vide trionfare Anna Oxa con 'Senza Pietà'.

Il mondo della musica oggi piange per la scomparsa di Morricone. Il famoso compositore lascia un profondo vuoto anche tra i tanti musicisti della provincia di Imperia.