Ormai non fanno più notizia ma i molti telefonini che li riprendono e ributtano sui social network li mettono al centro dell’attenzione. Si tratta dei cinghiali che arrivano sul greto del Roya a Ventimiglia, alla ricerca di cibo.

Non è la prima volta ed il fatto si è verificato in altre occasioni sul Nervia. Questa volta il video è stato girato da Fausto Guglielmi e ritrae la famigliola di ungulati che scorrazza in riva al fiume ventimigliese.