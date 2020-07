Perinaldo: strada per Suseneo San Martino estremamente pericolosa, la segnalazione di un nostro lettore

Un nostro lettore, Marco, ci ha scritto per segnalare le condizioni di estrema pericolosità della strada Provinciale 94 per Suseneo San Martino, a Perinaldo:

“Dopo aver segnalato da 3 anni ai tecnici della Provincia, a vari consiglieri, al Sindaco di Perinaldo ed avendo ottenuto solo promesse, ad oggi la strada è di fatto pericolosa per il transito per la vegetazione che invade la carreggiata (tra l'altro roveti) pubblica e privata. La strada risulta di fatto abbandonata e non è più possibile attendere una pulizia. Grazie per l'aiuto”.