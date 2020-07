Il Lions Club Sanremo Host ricorda oggi e domani tre soci Lions: Giacomo Anfossi, Alberto Suetta e Pier Paolo Gandolfi

L'impegno per il sociale del Lions Club Sanremo Host, concretizzato con la raccolta di derrate alimentari per famiglie in difficoltà e la "Spesa solidale" effettuata in ricordo dei tre Soci scomparsi in questo difficile anno, riceverà un ringraziamento particolare da parte dei Rr. Padri Cappuccini e Padri Francescani: verrà infatti celebrata una S. Messa presso la chiesa di N.Signora della Mercede, venerdì 3 luglio alle ore 18 e sabato 4 luglio alle ore 18 presso la Chiesa dei Rr. Padri Cappuccini; questa funzione vedrà la partecipazione del m.o Mario Massa all'organo e del Coro.

Le funzioni verranno celebrate in suffragio dei Soci: Giacomo Anfossi, Alberto Suetta e Pier Paolo Gandolfi, il cui operato nella vita della città e del Club rimarrà nella memoria di tutti.

Anna Blangetti

(Addetta Stampa L.C.Sanremo Host)