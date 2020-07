Sanremo: incidente in via San Francesco, macchina parzialmente distrutta e conducente ferito (Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio in via San Francesco a Sanremo, poco prima del ponte sotto via Francia. Per cause ancora in via d’accertamento una Peugeot è entrata in collisione con un altro mezzo.

La parte anteriore dell’auto è andata parzialmente distrutta e, ad avere la peggio è stato il conducente. E’ stato portato in ospedale da un’ambulanza della Croce Verde e le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni.

L’incidente, che è stato rilevato dalla Polizia Municipale, ha provocato lunghe code nella via e in quelle limitrofe del centro di Sanremo.