A ’2 ciapetti con Federico’ Armando Biasi svela: “Per continuare a fare il sindaco, ho rifiutato diverse candidature”

“C’è grande entusiasmo e voglia nel portare avanti il mandato amministrativo, non a caso ho rinunciato ad una serie di proposte di candidature per le prossime elezioni regionali, perché per serietà e continuità amministrativa ho preferito continuare a lavorare per il bene della mia città”. E’ un passaggio tra le righe ma importante quello fatto dal sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, ospite di ‘2 ciapetti con Federico’ per parlare dei suoi primi due anni di Amministrazione. Biasi, già primo cittadino di Vallecrosia per un anno e mezzo dal 2011 al dicembre 2012, è stato infatti eletto nuovamente nel giugno del 2018.

Ci sono quindi state richieste di candidature in lista per le regionali? “Più di una – risponde Biasi – le ho però rimandate al mittente ringraziando. Sono arrivate probabilmente perchè in questi anni, nei vari ruoli che ho ricoperto, ho forse ho lasciato buoni segnali. Ho fatto questa scelta perché, prima di una questione di arrivismo personale, tenevo ad impegnare questa fase storica della mia vita per la città che amo e per la quale ho sempre cercato di dare il massimo impegno”.

Durante l’intervista Biasi ha ripercorso i primi 24 mesi di Amministrazione e le delicate settimane di lockdown per l’emergenza Covid-19, ha analizzato i rapporti politici all’interno del consiglio comunale, ha parlato dei progetti futuri per Vallecrosia ed ha fornito una propria valutazione sull’operato del Presidente della Regione uscente Giovanni Toti, annunciando il proprio appoggio per la sua rielezione.

Guarda il video con l’intervista integrale:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it