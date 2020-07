Processo in Francia per un traffico di gioielli e denaro: potrebbero essere passati anche da Ventimiglia

Circa 70 milioni di euro dalla Francia all’Italia, passando per l’Algeria e anche Dubai. Sono queste le cifre emerse nel processo in corso a Lione in Francia e che, seppur in modo stiracchiato, riguarda anche il confine tra Mentone e Ventimiglia.

E’ stata infatti sgominata, come scrive il quotidiano Nice Matin, una rete di riciclaggio di denaro e trasferimenti illegali, le cui ramificazioni si sono estese a Francia, Algeria, Italia e Dubai, in un lasso di tempo compreso tra il 2017 e il 2018.

I gioielli viaggiavano in pacchetti e, nelle telefonate, venivano identificati come ‘confezioni di mozzarella’. Durante l'inchiesta gli investigatori hanno stabilito che almeno in parte, il denaro proveniva anche dal traffico di droga.