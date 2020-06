Ventimiglia: domenica il corso per diventare un volontario della Croce Rossa

Domenica 5 luglio, alle 15 presso la sede della Croce Rossa di Ventimiglia in via Dante Alighieri 16 si terrà il nuovo corso d'accesso alla C.R.I.. "Se hai voglia di metterti in gioco nel volere aiutare gli altri in questo particolare momento storico sei la persona giusta che cerchiamo" - affermano dalla Croce Rossa.