Guardia di Finanza nelle cinque sedi Asl liguri, "20 milioni indebitamente erogati per le guardie mediche"

Scoperto un presunto danno di 20 milioni alle Asl della Liguria. La guardia di finanza di Genova, infatti, nell'operazione "Viribus Unitis" ha scoperto un'erogazione indebita aggiuntiva di 5 euro ai medici della guardia medica.

Le indagini hanno riguardato tutte e cinque le Asl liguri nel periodo compreso tra il 2009 e il 2019 e per la Asl 3 genovese il periodo 2007-2017, facendo emergere come ci sarebbe stata una distribuzione "a pioggia delle risorse finanziarie disponibili" erogate ai medici in assenza di progetti e attività aggiuntive a quelle di lavoro ordinario, che dovrebbero avere lo scopo di migliorare il servizio sanitario.