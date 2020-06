Dal Principato di Monaco: nuova riunione del Comitato Covid-19, confermata l'evoluzione positiva

Si è svolta lunedì una nuova riunione del comitato congiunto di controllo per l’emergenza Covid-19. Il Governo e i rappresentanti del Consiglio Nazionale hanno discusso dell'evoluzione della situazione sanitaria nel Principato.

Negli ultimi giorni sono stati rivelati alcuni casi di Coronavirus per i quali le condizioni di salute rimangono soddisfacenti. È stato chiarito che per tutti la contaminazione è stata contratta al di fuori del Principato. Ciò conferma che la circolazione di il virus rimane sotto controllo a Monaco e attualmente non ci sono più pazienti ospedalizzati correlati al Covid-19.

La delegazione del Consiglio nazionale ha sollevato la questione di autorizzare d'ora in poi l'uscita degli anziani che alloggiano nelle case di cura, che saranno sottoposti a un esame. Il Governo ha anche sottolineato i controlli che vengono attuati sul territorio e che proseguo nei bar, ristoranti e hotel. E’ emerso che, nel complesso le regole sono rispettati.

I parametri positivi fanno prevedere una ulteriore riduzione di confinamento nei ristoranti e al livello dell'atmosfera musicale in condizioni quali sarà specificato in seguito. Il Governo ha confermato il progressivo ritorno al lavoro e alla normalità nelle aziende presenti nel Principato.