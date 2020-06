A ‘2 ciapetti con Federico’ l’On. Manuela Gagliardi (Cambiamo! Con Toti) parla di obiettivi: “Alle elezioni vogliamo essere protagonisti”

“Crediamo di poter dare un contributo importante alla coalizione per confermare il progetto nato cinque anni fa“. Così l’On. Manuela Gagliardi, deputata, coordinatrice regionale di “Cambiamo! Con Toti” e vicesindaco di La Spezia, è intervenuta a ‘2 ciapetti con Federico’ parlando delle prossime elezioni regionali che potrebbero tenersi a fine settembre. “Toti è il presidente che ha deciso di fare un progetto in Liguria dove, con ottimi risultati, ha avvicinato quella parte civica che voleva interessarsi di politica ma che non si sentiva rappresentata dai partiti tradizionali. Un progetto apprezzato dai cittadini, che ha portato anche alla vittoria in Comuni importanti della regione. L’immagine della Liguria è cambiata in questi ultimi cinque anni ed è uscita da cortina di nebbia in cui era stata relegata precedentemente”. E sulla composizione delle liste che saranno presentate agli elettori? “Ci stiamo lavorando – ha detto la Coordinatrice di ‘Cambiamo! Con Toti’ - La scorsa settimana c’è stata una novità perché in Consiglio dei Ministri si è parlato di doppia preferenza di genere, quindi bisognerà fare le opportune valutazioni. In provincia di Imperia il principale referente è Marco Scajola, un assessore che ha lavorato con il Presidente Toti fin dall’inizio portando ottimi risultati in questi cinque anni. Scajola è infatti uno degli assessori che maggiormente ha dato un contributo per lo sviluppo della Liguria”.

Durante l’intervista si è anche parlato della situazione che sta vivendo la Liguria per le code in autostrada, con tutti i conseguenti problemi a livello turistico ed economico “La situazione è grave e drammatica – ha detto - Noi cerchiamo di portarla all’attenzione del Governo da mesi. C’è purtroppo una sorta di miopia assoluta su questo problema. Io sono addirittura arrivata a pensare che si tratti di una manovra politica per mettere in difficoltà chi sta governando la Liguria, perché il Ministero non può non accorgersi di quello che sta vivendo la nostra regione, i cittadini e le sue attività turistiche. Il prezzo lo pagano i cittadini e le imprese”.

