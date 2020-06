Ventimiglia: pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione al progetto sociale 'Veterinari sociali'

Il Comune frontaliero intende raccogliere le adesioni da parte di Medici Veterinari al Progetto “Veterinari Solidali”, volto alla sensibilizzazione dei cittadini alla cura dei propri animali ed alla lotta al randagismo. Il progetto, insieme all’assessore Mabel Riolfo, è stato in particolare seguito da vicino dal consigliere comunale Eleonora Palmero che dichiara: "Da sempre credo nell'importanza degli animali da affezione all'interno delle famiglie, sono un vero e proprio toccasana e spesso una compagnia fondamentale per chi è solo, lo abbiamo visto ad esempio in questo periodo di isolamento forzato.

"Sappiamo - prosegue - che le spese per il loro mantenimento a volte sono alte, soprattutto quando si ammalano e hanno bisogno di cure veterinarie. Penso ad esempio agli anziani che vivono di sola pensione o a chi si trova in difficoltà, a maggior ragione visto il periodo di crisi economica che stiamo attraversando. È un progetto nel quale credo molto e spero sia d'aiuto per chi in momenti difficili ha pensato di rinunciare a malincuore al proprio amico a 4 zampe".

E’ attivo presso il Comune di Ventimiglia anche l’UDA, l’Ufficio Diritti degli Animali, previsto nel programma dell’Amministrazione Scullino. L’avviso pubblico scade mercoledì 15 luglio ed è scaricabile QUI.