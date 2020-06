Sanremo: al Floriseum di Villa Ormond rivive l'anima del Bar Marco per la presentazione del primo libro di Morena Fellegara (Foto e Video)

Per un pomeriggio al Floriseum di Villa Ormond si è rivissuta l’atmosfera del Bar Marco, il locale che ha segnato una generazione di sanremesi, un punto di riferimento per la popolosa via Martiri. L’occasione è stata la presentazione del libro “Un Pastis al Bar Marco”, opera prima della scrittrice sanremese Morena Fellegara. Infermiera di professione, triatleta per passione, Morena Fellegara ha voluto ambientare un intrigante giallo all’interno del bar che, per anni, hanno gestito i genitori Mario e Lina. Grazie alla collaborazione di amici fidati, degli attori Andrea Alchieri e Vincenzo Genduso e della presentazione curata da Simone Parisi, al Floriseum sono tornate le atmosfere del Bar Marco che tanti hanno amato. Presenti anche gli assessori del Comune di Sanremo, Costanza Pireri e Silvana Ormea. L’autrice, intervistata dal nostro giornalista Pietro Zampedroni, ha poi condiviso le sensazioni e le ispirazioni che l’hanno spinta a rievocare le atmosfere del bar di famiglia, che poi è stato una famiglia anche per i tanti sanremesi che lo avevano scelto come seconda casa.

Un barista che si improvvisa investigatore. Ecco il filo conduttore che unisce i vari capitoli de “Un Pastis al Bar Marco”, il libro di Morena Fellegara giunto in pochissimi giorni alla seconda edizione.

Una scrittura appassionata e partecipe che ricama e rimembra una Sanremo d’un tempo che fu: gli anni ’80 segnati nei tratti psicologici dei personaggi e nel quotidiano scandito dai gesti semplici della schedina, del bar, del juke-box e, sopratutto, del biliardo. Il tutto comincia domenica 22 marzo 1981 con la voce di Sandro Ciotti ed un rigore per la Juventus che Liam Brady segna all’85 minuto, e gli avventori del bar rigorosamente riuniti per seguire “Tutto il Calcio Minuto per Minuto”. E Morena quegli anni li ha vissuti davvero li, tra le mura del bar Marco gestito dai suoi genitori, insieme ai suoi fratelli gemelli, li, in via Martiri. E la sua carica evocativa segna davvero le pagine di questo tascabile edito dai Fratelli Frilli Editori.