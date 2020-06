Scuola, Di Muro (Lega), “ministro Azzolina vada a casa: è per lei che non c’è posto”

“In Liguria abbiamo le scuole più vecchie del Paese, in media di 75 anni, spesso sono edifici costruiti per altre funzioni e poi riadattati ad accogliere studenti. Non ci sarebbe voluto un genio a capire che in Liguria, come nel resto del Paese, sarebbero stati necessari lavori di adeguamento per iniziare il nuovo anno scolastico. E invece la ministro Azzolina se ne accorge ora, dopo quattro mesi in cui potevano essere fatti interventi importanti nelle scuole chiuse, e viene a dire che non ci sarà posto per il 15% degli studenti. L’ennesima dimostrazione dell’approccio superficiale del ministro a un tema così delicato e importante come la scuola. Il ministro ne prenda atto: è per lei che non c’è posto, vada a casa”.

Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.