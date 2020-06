In Liguria test sierologici gratuiti per le forze dell’ordine, SIAP: “Ok ad Imperia e le altre province?”

“Dopo la nostra vittoria, che ha piegato le resistenze del governatore Toti e dell’assessore Viale, ottenendo con la delibera del 5 giugno la gratuità dei test sierologici per le forze dell’ordine della Liguria, con estrema lentezza arriva la prima comunicazione al questore d’Imperia per l’attivazione della procedura per l’effettuazione del test sierologico per diagnosi covid19. Adesso attendiamo le comunicazioni ai questori delle province di Genova, La Spezia e Savona”. Così interviene il sindacato di polizia SIAP in merito ai test sierologici gratuiti per le forze dell’ordine.



“L’elefantiaca organizzazione sanitaria della Liguria - continua il sindacato - dimostra i propri evidenti limiti anche con queste partenze a macchia di leopardo. Ovviamente i questori delle quattro province dovranno coordinarsi per l’effettuazione dei test anche per il personale delle specialità e specializzazioni della polizia di stato che naturalmente non dipendono direttamente dalle questure”.



La comunicazione del Questore d’Imperia ai Sindacati della Polizia di Stato QUI e la lettera dell’ASL1 inviata allo stesso Questore QUI.