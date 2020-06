Al via Educamp 2020, a '2 ciapetti con Federico' il Coni e le società sportive: "Opportunità per ragazzi e famiglie"

La puntata di oggi di ‘2 ciapetti con Federico’ è interamente dedicata alla ripartenza dello sport e in particolare all’Educamp 2020. Sono infatti in fase di partenza, ed alcune hanno già preso il via nei giorni scorsi, le iniziative dedicate ai giovani per avvicinarli al mondo sportivo e alle sue diverse discipline.

In trasmissione sono intervenuti i vertici del Coni con il presidente regionale Antonio Micillo ed il Delegato di Imperia Alessandro Zunino. Alla puntata hanno anche partecipato alcune società sportive che hanno illustrato le proprie iniziative (vedi locandine a fondo articolo): Matteo Gai ( Direttore Generale Asd Rari Nantes Imperia '57), Alessandro Castaldo (responsabile del mini rugby dell'Imperia rugby e coordinatore dell'Educamp che si svolgerà in zona Baité) e Luca Ferrando (Sport & Tourism).

“L’Educamp è un campus estivo multidisciplinare a carattere sportivo – ha spiegato il delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino - quest’anno il Covid-19 ha inciso su progetti di questo tipo, per cui il Coni deciso di andare incontro ad esigenze della popolazione,adattando quindi il progetto dell’Educamp a quelli che sono i classici centro estivi. E’ infatti importante riportare i ragazzi all’aria aperta a praticare attività ludico motoria”.

“La Liguria, pur essendo una regione piccola, è la numero uno per gli Educamp posti in essere – ha detto il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo - Noi abbiamo creduto molto a questa iniziativa perché volevamo dare un incentivo alle società sportive affinché iniziassero nuovamente le attività, dare un’opportunità sia ai ragazzi che sono rimasti chiusi in casa in quarantena, sia alle famiglie che speriamo siano tornate al lavoro. Il nostro intento era infatti quello di dare un posto sicuro con operatori bravi. Abbiamo infatti svolto corsi di formazione che hanno interessato 580 persone. Speriamo che questo serva per far ripartire lo sport che è in grande difficoltà”.

Guarda il video con le interviste anche alle società sportive:

