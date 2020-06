Ineja 2020: a Imperia via al weekend di eventi legati alla festa di San Giovanni

Oggi, venerdì 26 giugno, si avvia ufficialmente il secondo weekend della Festa di San Giovanni edizione 2020, che vedrà il suo termine domenica 28.



Dopo il grande successo di ieri questa sera lo stand “Mediterranea cucina” propone il classico stoccafisso e nuovamente il piatto della buridda, ovvero le seppie con patate, cucinate con la tradizionale ricetta onegliese. A preparare la delizia made in Imperia sarà il locale Madamadorè in collaborazione con i soci del Comitato, per la versione da asporto. In questa particolare edizione è stata essenziale la sinergia con i commercianti e i ristoratori del centro storico.



Anche oggi sarà possibile passeggiare per le vie del centro di Oneglia tra gli stand di MercantIneja per un momento di relax, per acquisti speciali e per assaggiare gastronomia proveniente da tutta Italia. La vostra visita alla festa sarà accompagnata dalla musica DJ set in filodiffusione, per rendere ancora più spensierato l'evento: dopo mesi di lockdown è finalmente il momento di godere della città e sentirne la voce.



Ricordiamo che in questa edizione l'evento è stato suddiviso nel centro storico: piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestro. I più piccoli avranno la possibilità di fare un giro sui pony e sul cavallo Oscar grazie alla “Fattoria LiberaMente” mentre gli spettacoli di “Microcirco” con giochi in stile vintage e retrò attende tutti, grandi e piccoli.



Presente anche oggi Autostory con la sua esposizione di motori e curiosità vintage e retrò e con ospiti speciali: Harley Davidson Italian Club, associazione di h-DC Europe che aggrega appassionati del motore americano. L'associazione festeggia nel 2020 ben 25 anni di presenza sul territorio con riconoscimenti a livello Europeo. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it