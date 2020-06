Coronavirus, nessun decesso nelle ultime 24 ore in Liguria. Ad Imperia stabili gli ospedalizzati: sono 9

Il totale delle persone positive in Liguria ammonta a 1536 (- 41 rispetto a ieri). Da oggi vengono comunicate dalla Regione alcune nuovi voci e tra queste il totale dei casi positivi, compresi i guariti con due test negativi e deceduti che ammontano a 9.940 (+ 1 rispetto a ieri) dall’inizio dell’emergenza. Dal primo giugno scorso il totale dei casi positivi individuati da test di screening o contact tracing ammonta a 911, mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 9.029.

Gli ospedalizzati sono 60 in tutta la Regione di cui solo uno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 201 persone (+ 8 rispetto a ieri). Il totale dei guariti con due test consecutivi negativi è 6.849 (+ 40). In sorveglianza attiva in tutta la regione ci sono 426 persone. Il totale dei test effettuati è 139.910 (+1216). Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi sull’intero territorio regionale, ma viene comunicato che ci sono due schede decessi in più poiché è stato eseguito il tampone su due persone morte e nello specifico si tratta di un uomo di 88 anni, deceduto il 20 giugno all’ospedale di Sanremo e di una donna di 94 anni deceduta al Galliera il 22 giugno.

Da oggi la tabella relativa alle persone positive suddivide i dati per residenza-domicilio. Non è quindi raffrontabile i dati presentati sino a ieri poiché erano suddivisi per collocazione attuale.

I positivi divisi per residenza-domicilio

Imperia 145

Savona 166

Genova 1014

La Spezia 22

Residenti fuori Regione-Estero 31

Altro-in fase di verifica 158

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 9 (1 in terapia intensiva)

Asl 2 - 9 (nessuno in terapia intensiva) -3

San Martino - 8 (nessuno in terapia intensiva)

Galliera - 10 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 3 - 13 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 4 - 5 (nessuno in terapia intensiva) +1

Asl 5 - 5 (nessuno in terapia intensiva)





Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 – 74 (-2)

Asl 2 – 84

Asl 3 - 135

Asl 4 - 67

Asl 5 - 66