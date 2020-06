Traffico parzialmente in tilt sulla Statale 28 all’altezza della Casa Cantoniera di Pontedassio per un Tir che ha perso delle putrelle particolarmente pesanti sull’asfalto.

Ora dovrà arrivare un mezzo per liberare la strada che, al momento, vede un senso unico alternato. Il traffico, per fortuna non eccessivamente pesante, sta subendo molti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

Al momento non si sa quando potrà riprendere normalmente.