Un nuovo caso positivo al covid-19 è stato rilevato oggi nel Principato di Monaco. Il paziente è attualmente seguito dal centro di monitoraggio domestico ed è inoltre, l'unico ad essere seguito al domicilio dall'autorità sanitaria.

Il bilancio dei positivi al coronavirus sale quindi a 100 persone in totale. Ad oggi ad essere assistite sono 94. Solo una persona si trova ricoverata in ospedale presso un reparto ordinario. Nessuno infatti, si trova in terapia intensiva.