Bordighera: proteste per la zona di Arziglia, l'Amministrazione "Spiaggia ripulita e lunedì ex lavatoio e spogliatoi" (Foto)

“La spiaggia dell’Arziglia è stata ripulita in questi giorni mentre la situazione dell’ex lavatoio verrà risolta già da lunedì”. Arriva la risposta dell’Amministrazione comunale di Bordighera alle lamentele, lanciate attraverso il nostro giornale da una serie di residenti della zona, nella città delle palme.

L’opera di sistemazione dell’arenile di Arziglia sta per terminare e la situazione sta tornando alla normalità. L’Amministrazione bordigotta, guidata dal Sindaco Vittorio Ingenito, ha confermato che anche la zona dell’ex lavatoio verrà bonificata e che i lavori erano già stati varati per lunedì prossimo.

Situazione analoga per gli spogliatoio del campo di calcio che, come sottolineato dai residenti, sono spesso ‘occupati’ da clochard per trascorrere la notte. Il campo dell’Arziglia, purtroppo, è stato devastato da una mareggiata ed è in disuso da tempo. Il Comune interverrà, anche in questo caso, nei prossimi giorni.