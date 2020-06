Assoluzione dei 'Furbetti del cartellino' di Sanremo, la procura prepara il ricorso in appello

Era scontato dopo la sentenza di primo grado, e ora il ricorso della procura di Imperia è ufficiale in seguito alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza da parte del giudice Paolo Luppi, che ha assolto in abbreviato dieci dipendenti del comune di Sanremo, i cosiddetti 'furbetti del cartellino', dall'accusa di truffa ai danni dello stato.



L'accusa era stata sostenuta dal pubblico ministero Maria Paola Marrali. Già pochi minuti dopo la sentenza erano arrivate le parole del procuratore aggiunto Grazia Pradella che aveva difeso il lavoro della collega: “L’impianto accusatorio che vede la Procura della Repubblica, - aveva dichiarato alla stampa - in particolare nella persona della dott.ssa Marrali, profondo impegno continuativo ed investigativo davvero notevole, così la guardia di finanza di Sanremo. C’è una sostanziale conferma in 16 patteggiamenti ed altrettanti rinvii a giudizio. Per quanto riguarda gli abbreviati le sentenze non si commentano. Leggeremo con attenzione le motivazioni e decideremo il da farsi. Su queste posizioni vi erano delle prove che la Procura aveva considerato importanti e di spessore. Sicuramente sarà valutato con estrema serietà il dispositivo così come con estrema serietà sono state valutate le prove fotografiche e documentali”.