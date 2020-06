Sanremo: finisce in una fascia mentre effettua una manovra con l'auto, uomo lievemente ferito (Foto)

Stava parcheggiando l’auto in una stradina collegata a via Gabriele D’Annunzio, nell’immediato entroterra di Sanremo quando, probabilmente per una errata manovra, è finito nella fascia sottostante.

Un uomo è rimasto incastrato per qualche minuto all’interno dell’auto e, sul posto, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che lo hanno aiutato ad uscire. Presente anche il personale medico del 118 ed un’ambulanza che ha portato poi l’uomo in ospedale.

Secondo i primi riscontri medici, fortunatamente non ha riportato gravi ferite anche se in pronto soccorso saranno eseguite verifiche più approfondite per capire le sue condizioni di salute.