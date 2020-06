Ventimiglia: scontro tra 3 scooter in corso Genova, quattro feriti lievi trasportati in ospedale

Scontro tra tre scooter poco prima delle 13, in corso Genova a Ventimiglia. Per cause ancora in via d’accertamento i mezzi a due ruote sono entrati in contatto e quattro sono stati i feriti finiti sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze che hanno soccorso i feriti, tutti per fortuna in modo lieve. Sono stati portati in ospedale per le cure del caso mentre il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

Ancora una volta si registra la pericolosità della strada di accesso alla città di confine.