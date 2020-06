Sanremo: incontro tra il Comitato contro il 5G e l'Assessore Artusi questa mattina in Comune

Si è svolto questa mattina in Comune a Sanremo tra il Comitato che lotta contro l’installazione delle antenne per il 5G, nella città dei fiori.

I promotori dell’iniziativa hanno parlato con l’Assessore Lucia Artusi, chiedendo di intervenire affinchè vengano affrontati in particolare gli studi sulla nuova tecnologia, tanto avversa in questi ultimi tempi in diverse zone d’Italia.

Al termine dell’incontro l’Assessore Artusi ha confermato: “Non siamo contrari all’evoluzione della tecnologia ma chiediamo di aspettare un attimo per avere un riscontro scientifico sul 5G. Personalmente sono pienamente d’accordo con l’atteggiamento prudenzialistico del Comitato e vedremo come poterci muovere in merito”.

“Con il Sindaco – prosegue l’Assessore Artusi - avevamo parlato del caso anche in relazione all’ordinanza del primo cittadino di Bordighera - che, però, potrebbe essere impugnata. Abbiamo dato mandato all’ufficio legale per capire se il Sindaco ha potere inibitorio”.

Il Comitato contro il 5G ha anche chiesto al Comune di eliminare il Wi-Fi nelle scuole.