Coronavirus: in Liguria i positivi scendono sotto quota 2mila, ma in provincia di Imperia il dato torna a salire

Sono ben 75 in meno i soggetti positivi al Coronavirus nella nostra regione. Stando ai dati forniti da Alisa, in questo momento in Liguria i positivi sono 1.953 con un totale di 127.913 test effettuati (+1.208 rispetto a ieri). In provincia di Imperia i casi sono 218, quattro in più rispetto a ieri. Da ieri si registrano quattro vittime in più (nessuna in provincia di Imperia) che portano il totale dei morti a 1.523 dall’inizio dell’emergenza.

Positivi per provincia:

Savona 283

La Spezia 59

Imperia 218

Genova 1391

In fase di verifica 2

TOTALE 1953

Ospedalizzati

Asl 1 16 (1 in terapia intensiva) più 2 rispetto a ieri

Asl 2 21 meno uno rispetto a ieri

San Martino 8 (1) meno uno rispetto a ieri

Evangelico 0

Galliera 10 più 2 rispetto a ieri

Asl 3 Villa Scassi 21 / meno uno rispetto a ieri

Asl 3 Micone 0

Asl 3 Colletta 0

Asl 4 Sestri Levante 6

Asl 4 Lavagna 1

Asl 5 6 / mano uno rispetto a ieri

Asintomatici 1864 (-76)

Sintomatici 89 (+1)

Isolamento domiciliare 157 (+2)

Guariti con due test consecutivi negativi 6409 (+79)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 71

Asl 2 104

Asl 3 140

Asl 4 52

Asl 5 48

TOTALE 415

Decessi 1523 (+4)