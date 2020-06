Sanremo: stop al traffico anarchico in piazza Eroi e piazza San Siro, arrivano le telecamere per la ZTL (Foto)

Il traffico completamente anarchico nella zona di piazza Eroi e piazza San Siro sarà solo un ricordo. Arriverà la tanto attesa ZTL, l’amministrazione lo aveva promesso e in questi giorni il Comune interverrà per l’installazione delle telecamere che controlleranno il traffico in entrata.

Come noto troppo spesso tutti utilizzano specie la zona di piazza San Siro come carico e scarico completamente incontrollato quando, invece, l’accesso è limitato solo ad alcune fasce orarie e per i residenti o gli aventi diritto. L’installazione delle telecamere permetterà il controllo delle targhe e l’invio immediato delle sanzioni per chi accederà senza averne diritto o fuori dagli orari consentiti. Lo stesso varrà anche per l’accesso a piazza Eroi largo Siro Carli all’incrocio con via Feraldi.

Nei programmi di Palazzo Bellevue rientra anche piazza Bresca, sempre al centro di polemiche per via degli accessi incontrollati a tutte le ore per questo arriverà la ZTL, come anche in via Escoffier.

In questi giorni il Comune ha publicato sul proprio sito ufficiale l’ordinanza che disciplina la viabilità nelle zone interessate dai lavori per l’installazione dei sistemi di controllo. L’ordinanza sarà in vigore fino al termine dell’intervento.