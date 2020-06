Sacchi di iuta sulle spiagge libere di Ospedaletti per rispettare le distanze di sicurezza anti contagio

Se sulle spiagge private e libere attrezzate saranno i gestori a far rispettare le norme anti contagio, su quelle libere la responsabilità sarà dei Comuni. L’amministrazione di Ospedaletti opterà per i sacchi di iuta che nei giorni scorsi già si sono visti come prova in alcune spiagge nel Genovese.

Per questo il Comune ha approvato l’acquisto dei sacchi di iuta che saranno forniti dalla ditta ‘ Centro Legno’ di Ventimiglia per poi essere riempiti con le pietre del litorale. La speranza è che il sistema possa funzionare e che i bagnanti siano rispettosi delle norme di distanziamento anche in un momento di svago come una giornata al mare sulle spiagge di Ospedaletti