Prima vera domenica da mare a Sanremo: ai ‘Tre Ponti’ sembra già estate inoltrata, difficile rispettare le distanze (Foto)

Prima vera domenica da spiaggia a Sanremo e, in generale, in tutta la provincia. Complice la bella giornata dopo le piogge di sabato, in molti hanno scelto il mare per una giornata di relax e con i primi bagni di stagione.

Come si vede dalle foto del nostro Tonino Bonomo, ai ‘Tre Ponti’ sembra già estate inoltrata e, con le massicce presenze, è davvero difficile far rispettare le norme di distanziamento in vigore per scongiurare una ripartenza del contagio. Diversa la situazione nelle spiagge attrezzate dove i gestori si sono adoperati per far rispettare le regole e anche per sanificare sdraio e lettini.

Le prossime settimane saranno decisive per verificare nel concreto il rispetto delle norme specie sulle spiagge libere dove il Comune sta organizzando il servizio di steward per un controllo costante e per richiedere eventualmente l’intervento delle forze dell’ordine.

Fotogallery Tonino Bonomo