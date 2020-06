Coronavirus: calano di 10 unità i positivi in Liguria, ora sono 2028. Nessuna vittima in provincia nelle ultime 24 ore

Calano di 10 unità i positivi al Covid-19 in Liguria, al momento sono in totale 2028, 214 dei quali in provincia di Imperia. Rispetto a ieri si registrano tre decessi in più che portano il totale a 1519 dall’inizio dell’emergenza. Nessuna vittima in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore.

In totale i test effettuati sono 126705 (+834). È quanto emerge dai dati forniti nel pomeriggio da Alisa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Liguria.

I DATI

Positivi per provincia

Savona 285

La Spezia 60

Imperia 214

Genova 1467

In fase di verifica 2

TOTALE 2028

Ospedalizzati

Asl1 14 (1 in terapia intensiva)

Asl2 22 (1)

San Martino 9 (1)

Evangelico 0

Galliera 8 (0) / meno 1 rispetto a ieri

Asl3 Villa Scassi 22 / meno 5 rispetto a ieri

Asl3 Gallino 0

Asl3 Micone 0

Asl3 Colletta 0

Asl4 Sestri Levante 6 / più uno rispetto a ieri

Asl4 Lavagna 1

Asl5 6 / mano uno rispetto a ieri

Asintomatici 1940 (-4)

Sintomatici 88 (-6)

Isolamento domiciliare 155 (5)

Guariti con due test consecutivi negativi 6330 (+11)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 71

Asl2 102

Asl3 131

Asl4 45

Asl5 49

TOTALE 399