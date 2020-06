Pubblicato il bando di concorso per la copertura di otto posti da ispettore al Casinò di Sanremo

È stato pubblicato in questi giorni il bando del Comune per la copertura di otto posti da ispettore al Casinò Municipale, categoria D, posizione economica D1. La posizione di lavoro prevede lo “svolgimento di funzioni ispettive al Casinò a supporto del servizio controllo partecipazione e organismi esterni, secondo il modello organizzativo che verrà definito sulla base della normativa tempo per tempo vigente”.

Tra i requisiti necessari per la partecipazione al bando serve un titolo di studio tra i seguenti: laurea triennale (scienze dei servizi giuridici, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze economiche), laurea magistrale (scienze dell’economia, scienze economico aziendali, giurisprudenza o altra laurea specialistica o magistrale secondo l’equiparazione di cui al decreto interministeriale 9/7/2009), diplomi di laurea equiparati alle suddette classi di lauree magistrali. Alla domanda dovrà essere allegato anche il curriculum vitae, datato e firmato, documento necessario ai soli fini conoscitivi.

Tutti i documenti con le modalità di presentazione della domanda sono sul sito istituzionale del Comune di Sanremo.

In allegato il bando pubblicato sul sito del Comune