Manutenzione autostradale: Bissolotti (Liguria Popolare) "Un tema su cui vogliamo porre molta attenzione"

"La manutenzione autostradale è un tema su cui noi di Liguria Popolare vogliamo porre molta attenzione, e di conseguenza sorge spontanea la domanda: non si poteva finire prima?"

Lo ha detto il vice presidente di Liguria popolare Antonio Bissolotti, che prosegue: Il Governo ha letteralmente sprecato gli ultimi mesi discutendo sul rinnovo, o meno, della concessione autostradale, tematica per cui non entro nel merito né professionalmente né tantomeno personalmente, ignorando completamente la situazione attuale del Paese e la condizione della nostra infrastruttura, mai sottoposta a manutenzione regolare e fortemente necessaria".

"Arrivati ad oggi – continua Bissolotti - è stata tralasciata la manutenzione autostradale della regione. Piuttosto che approfittare del periodo di quarantena, come fatto per il Ponte di Genova, i lavori sono stati bloccati e sono ripresi solamente da qualche giorno, proprio all’apertura della stagione balneare. Anziché arrivare preparati alla stagione estiva, il Governo ci ha costretti ad un ritardo. L’ennesimo. Serve rapidità e senso di responsabilità: il turismo della Liguria non può permettersi ulteriori ostacoli".