Ventimiglia: crollo di parte del tetto allo scalo merci, l'Amministrazione chiede alle Ferrovie tutte le aree abbandonate

Implode il tetto dello scalo merci a Ventimiglia. Un botto percepito in diverse zone della città di confine ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti, come appurato dai Vigili del Fuoco intervenuti subito dopo.

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha informato le Ferrovie, predisponendo un’ordinanza per invitarle a verificare eventuali situazioni di pericolo nella zona dello scalo merci, che in realtà non sembravano esservi perché il tetto si era piegato verso l'interno.

“E' l'occasione buona - dice il sindaco Scullino - che passino tutte le loro proprietà abbandonate all'amministrazione comunale in modo da poterle utilizzare per i programmi di rilancio della città”.